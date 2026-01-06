Під час протестів в Ірані загинули щонайменше 36 людей, 1 200 — затримали

У сутичках між силовиками та протестувальниками в Ірані загинули щонайменше 36 людей.

Про це повідомляє AP.

Протести спалахнули наприкінці грудня через економічну кризу та обвал національної валюти. За даними правозахисників, акції охопили понад 270 населених пунктів у 27 з 31 провінції Ірану. Окрім загиблих, є затримані — понад 1 200 людей.

Одним з епіцентрів протестів став Гранд-базар у Тегерані. Свідки повідомляють, що силовики застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів після того, як торговці масово закрили крамниці.

Економічна ситуація в країні стрімко погіршується. Іранський ріал упав до рекордного рівня — понад 1,46 мільйона за $1. Центральний банк скоротив субсидований курс для імпортерів, що вже призвело до різкого зростання цін на базові продукти, зокрема олію, курятину та молочні вироби.

Президент Ірану Масуд Пезешкян визнав, що уряд нездатний самостійно впоратися з кризою, і пообіцяв розслідувати окремі інциденти, зокрема загибель протестувальників у провінції Ілам.

Там, за словами активістів, силовики відкривали вогонь по цивільних. Також з’явилися повідомлення про рейд спецпідрозділів у лікарні, де могли переховуватися поранені учасники протестів.

США різко розкритикували дії іранських сил безпеки. Президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон «не залишить без відповіді» насильство проти мирних протестувальників. У Тегерані ці слова назвали загрозою та попередили про можливі удари по американських цілях на Близькому Сході.

Іран не вперше стикається з масовими протестами, але нинішня хвиля — одна з найкривавіших за останні роки на тлі санкцій, інфляції та політичної напруги.

Протести почалися 28 грудня серед торговців і власників магазинів, потім до них приєдналися студенти й мешканці провінцій. Ці протести стали найбільшими з часів масових акцій 2022 року, причиною яких стала смерть 22-річної Махси Аміні — її затримали нібито за неправильне носіння хіджаба, а згодом знайшли мертвою.