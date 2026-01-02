В Ірані шостий день тривають антиурядові протести, є загиблі. Що відбувається

Шість днів тривають в Ірані антиурядові протести. Через зіткнення між протестувальниками і місцевими силовиками вже є загиблі.

Про це пишуть BBC та CNN.

Причиною протестів стало різке падіння курсу національної валюти — іранського ріала — та стрімке зростання цін. Першими мітингувати 28 грудня почали студенти, базарні торговці, власники магазинів.

Ці протести стали найбільшими з часів масових акцій 2022 року, причиною яких стала смерть 22-річної Махси Аміні — її затримали нібито за неправильне носіння хіджаба, а згодом знайшли мертвою.

Перша відома смерть під час нинішніх протестів сталась 31 грудня — загинув член іранського воєнізованого формування «Басідж», а 13 інших отримали поранення в місті Кухдашт у провінції Лорестан. Це формування влада Ірану часто залучає для придушення протестів.

Ввечері 1 січня протестувальники увірвалися до поліцейської дільниці в місті Азна в західній провінції Лорестан. Місцеві медіа пишуть, що вони кидали каміння в поліцейських та підпалювали автомобілі. Щонайменше троє людей загинули та ще 17 отримали поранення.

Також двоє протестувальників загинули у місті Лордеган на південному заході країни, а в місті Кухдашт загинув співробітник Сил безпеки.

На протести вже відреагував президент США Дональд Трамп. Він заявив, що якщо Іран «відкрито та жорстоко вбиватиме мирних протестувальників», то США «прийдуть, щоб їх врятувати».