На Запорізькій АЕС почали ремонт резервної лінії живлення після домовленостей

В Україні розпочали термінові ремонтні роботи на резервній високовольтній лінії електропередачі, яка з’єднує Запорізьку АЕС з енергосистемою країни. Роботи стали можливими після чергового припинення вогню, узгодженого за посередництва МАГАТЕ.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Йдеться про лінію електропередачі «Феросплавна-1» напругою 330 кВ, яка є ключовим резервним джерелом живлення для Запорізької АЕС. Саме вона забезпечує підключення станції до української енергомережі у разі втрати основних ліній.

Ремонт виконує українська бригада енергетиків. На місці також працює команда МАГАТЕ, яка стежить за перебігом робіт і ситуацією з безпекою. За словами Гроссі, роботи проводять у складних умовах, але вони мають критичне значення для стабільного та безпечного електропостачання станції.