Міжнародний комітет Червоного Хреста прирівняв удари по українській енергетиці з атаками на Росію. У МЗС назвали заяву «ганебною»

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) оприлюднив заяву, у якій йшлося, що удари по критичній інфраструктурі України і Росії «заборонені», оскільки завдають «непропорційної шкоди» цивільному населенню «у Києві, Дніпрі, Донецьку, Бєлгороді та інших регіонах».

Відповідний допис МКЧХ оприлюднив у X.

Там зазначили, що нещодавні удари по критичній інфраструктурі в Україні та Росії «залишили мільйони людей без електроенергії, води та опалення або з обмеженим до них доступом в умовах морозів у Києві, Дніпрі, Донецьку, Бєлгороді та інших регіонах».

«Атаки, що завдають непропорційної шкоди цивільному населенню, зокрема позбавляючи його доступу до основних послуг, таких як електроенергія та опалення, які зараз є необхідними для виживання, заборонені», — заявила регіональна директорка МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріана Бауер.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував заяву, назвавши її ганебною.

Він підкреслив, що «встановлювати хибну моральну рівність» між агресором і країною, яка захищає себе, є неприпустимим.

За словами Сибіги, Україна, на відміну від Росії, діє в рамках міжнародного гуманітарного права, а також свого права на самооборону.

«Не дивно, що репутація МКЧХ перебуває в кризі внаслідок таких заяв, які виправдовують російські злочини та ще більше підривають довіру до організації, особливо з огляду на її тривалу нездатність забезпечити систематичний доступ до українських військовополонених та цивільних осіб, незаконно утримуваних Росією», — йдеться у дописі міністра.

Він також заявив, що голову делегації МКЧХ в Україні викличуть до МЗС, аби той надав пояснення.

«Я також запрошую людей, які написали та затвердили цю заяву, залишити свої теплі кабінети, приїхати в Україну та провести день у замерзлій оселі. Можливо, вони відновлять своє відчуття реальності», — наголосив Сибіга.