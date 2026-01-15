Міжнародний комітет Червоного Хреста прирівняв удари по українській енергетиці з атаками на Росію. У МЗС назвали заяву «ганебною»

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) оприлюднив заяву, у якій йшлося, що удари по критичній інфраструктурі України і Росії «заборонені», оскільки завдають «непропорційної шкоди» цивільному населенню «у Києві, Дніпрі, Донецьку, Бєлгороді та інших регіонах».
Відповідний допис МКЧХ оприлюднив у X.
Там зазначили, що нещодавні удари по критичній інфраструктурі в Україні та Росії «залишили мільйони людей без електроенергії, води та опалення або з обмеженим до них доступом в умовах морозів у Києві, Дніпрі, Донецьку, Бєлгороді та інших регіонах».
«Атаки, що завдають непропорційної шкоди цивільному населенню, зокрема позбавляючи його доступу до основних послуг, таких як електроенергія та опалення, які зараз є необхідними для виживання, заборонені», — заявила регіональна директорка МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріана Бауер.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував заяву, назвавши її ганебною.
Він підкреслив, що «встановлювати хибну моральну рівність» між агресором і країною, яка захищає себе, є неприпустимим.
За словами Сибіги, Україна, на відміну від Росії, діє в рамках міжнародного гуманітарного права, а також свого права на самооборону.
«Не дивно, що репутація МКЧХ перебуває в кризі внаслідок таких заяв, які виправдовують російські злочини та ще більше підривають довіру до організації, особливо з огляду на її тривалу нездатність забезпечити систематичний доступ до українських військовополонених та цивільних осіб, незаконно утримуваних Росією», — йдеться у дописі міністра.
Він також заявив, що голову делегації МКЧХ в Україні викличуть до МЗС, аби той надав пояснення.
«Я також запрошую людей, які написали та затвердили цю заяву, залишити свої теплі кабінети, приїхати в Україну та провести день у замерзлій оселі. Можливо, вони відновлять своє відчуття реальності», — наголосив Сибіга.
- Росія регулярно завдає масованих ударів по Україні, використовуючи сотні дронів та ракет. За даними СБУ, з початку цього опалювального сезону Росія здійснила 256 повітряних атак на енергетичні обʼєкти та системи теплопостачання України. Міненерго також зазначає, що від початку 2025 року росіяни 4 500 разів атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури України, випустивши майже 1 800 ракет і 50 тисяч безпілотників. Унаслідок російських атак та сильних морозів у Києві вже кілька днів масштабні проблеми з електроенергією, теплом та водопостачанням.
- У ніч на 7 січня українські війська атакували нафтобазу «Осколнафтопостач» у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області РФ. Об’єкт росіяни використовують для забезпечення своїх військ паливом. Газета The Washington Post писала, що унаслідок ударів 600 тисяч бєлгородців залишилися без електропостачання, а 200 тисяч — без води.