Бєлгород наздогнала відплата за російські удари по енергосистемі України. Світові медіа про російсько-українську війну 14 січня

Бєлгород зазнає перебоїв з електроенергією та опаленням — тих самих проблем, які Росія системно створює для України, руйнуючи її енергетичну інфраструктуру, пише The Washington Post. Минулої п’ятниці внаслідок ударів Сил оборони по електростанціях 600 тисяч бєлгородців залишилися без електропостачання, а 200 тисяч — без води. Протягом вихідних місцева влада намагалася впоратися з кризою, одночасно шукаючи винних. Звинувачення лунали не лише на адресу України: внутрішнім ворогам закидали розпалювання напруженості, місцевим жителям — недбалість за те, що вони не купили генератори, муніципалітетам — погану координацію, а мережам супермаркетів — неспроможність забезпечити резервне живлення. Мешканці завалили сторінку губернатора у «ВКонтакте» та Facebook проханнями про електроенергію та гнівними відповідями на його коментарі. «Можливо, час перестати знущатися з людей у ​​регіоні. Куди нам відправляти наших дітей, куди нам іти під час повного відключення електроенергії?» — написала одна з них на ім’я Яна Дрозд. — Ми живемо в щоденному страху вже чотири роки, лягаємо спати, не знаючи, прокинемося чи ні. Люди нічого не отримують, жодної допомоги».

До понеділка ситуація покращилася, і деякі мешканці повідомили виданню, що у них працюють служби. «Наразі ситуація більш-менш контрольована, але якщо будуть подальші удари по енергетичній інфраструктурі, я боюся, що Бєлгород зануриться в темряву і почнуться надзвичайно важкі часи», — каже мешканець Ілля, який погодився коментувати лише на умовах анонімності. Він зазначив, що багато комерційних об’єктів — як-от торгові центри — закрили, щоб вистачило електроенергії для житлових районів. Атаки також вивели з ладу 60% мережі мобільного зв’язку в Бєлгороді, і це позбавило містян можливості повідомляти регіональну владу про знеструмлення, пише видання. Губернатор області В’ячеслав Гладков назвав ситуацію «практично катастрофічною» та вперше визнав, що повністю відновити енергосистему буде неможливо. Він закликав мешканців переселити дітей до родичів у ті частини Росії, де є електроенергія та опалення, якщо це можливо. «Я більше не можу мовчати. Після обстрілу опалення немає. Ми мерзнемо. Діти хворіють. Точніше, тепло подають, але не в усі кімнати. Дзвінки до комунальних служб марні», — цитує допис мешканки Тетяни Маняхіної на сторінці губернатора Бєлгорода The Washington Post.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме матеріалу про тактику, яку Росія застосовувала під час останніх атак на Україну, та ще однієї статті.