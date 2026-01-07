Українські війська атакували нафтобазу в Бєлгородській області РФ та склад МТЗ на Донеччині

У ніч на 7 січня українськів війська атакували нафтобазу «Осколнафтопостач» у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області РФ. Об’єкт використовується для забезпечення паливом російських окупаційних військ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Унаслідок влучань у резервуари на території нафтобази спалахнула масштабна пожежа.
Також для порушення логістики противника на тимчасово окупованій території Донецької області українські війська атакували склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20 мотострілецької дивізії армії РФ.
Ступінь завданих збитків у обох випадках уточнюють.
Крім того, за результатами попередніх атак встановлено пошкодження двох вертикальних резервуарів РВС-5000 на нафтобазі стратегічного резерву «Темп» у Ярославській області РФ.
- Напередодні далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ атакували два важливі об’єкти в тилу Росії — ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій області.
- Загалом за сім місяців з моменту створення угруповання Сил безпілотних систем воно виконало понад 832 тисячі бойових вильотів на ключових напрямках фронту. За цей час атакували понад 168 тисяч цілей загальною орієнтовною вартістю близько $20 млрд.