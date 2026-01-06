СБУ атакувала арсенал боєприпасів у Костромській області та нафтобазу в Липецькій області РФ

Далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ атакували два важливі об’єкти в тилу Росії — ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій області.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.

СБУ / «Бабель»

У Нейському районі Костромської області внаслідок удару по арсеналу № 100 Головного ракетно-артилерійського управління РФ виникла масштабна пожежа. Протягом ночі там фіксували численні вибухи через детонацію боєприпасів. Місцева влада оголосила евакуацію жителів прилеглих населених пунктів. За даними джерел, цей склад забезпечував боєприпасами західний та центральний напрямки.

Також дрони СБУ атакували нафтобазу «Геркон Плюс» у населеному пункті Стрілецькі Хутори Липецької області. Після удару на об’єкті спалахнула інтенсивна пожежа. Нафтобаза забезпечувала паливом Тамбовську, Воронезьку та Липецьку області РФ.

У СБУ зазначили, що атаки на військові та нафтові логістичні об’єкти Росії спрямовані на зменшення її спроможності забезпечувати армію боєприпасами та пальним.