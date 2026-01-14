Bloomberg: Ілон Маск надав безкоштовний доступ до Starlink в Ірані, де на тлі протестів вимкнули інтернет

Компанія американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX скасувала абонентську плату за супутникові послуги Starlink в Ірані на тлі протестів і відсутності інтернету в країні.

Про це пише Bloomberg.

Хоча термінали Starlink заборонені в Ірані, багато з них доставили до країни контрабандою, повідомив Ахмад Амадіан — виконавчий директор американської організації Holistic Resilience, що допомагає іранцям отримати доступ до інтернету. Він розповів, що наразі в Ірані є понад 50 тисяч терміналів.

Директор з цифрових прав правозахисної організації Miaan Group Амір Рішіді підтвердив, що іранці можуть безкоштовно користуватися супутниковими послугами Starlink. SpaceX не відповіла на запит про коментар.

Тим часом іранські військові намагаються глушити супутниковий сервіс і переслідують його користувачів.

Раніше президент США Дональд Трамп казав, що поговорить з Ілоном Маском на тлі відключення інтернету в Ірані.

«Ми можемо поговорити з Ілоном, бо, як ви знаєте, він дуже добре розуміється на таких речах. У нього дуже хороша компанія, тож ми можемо поговорити з Ілоном Маском», — заявив Трамп журналістам в ефірі Air Force One 11 січня.