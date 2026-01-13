Трамп оголосив про нові мита для країн, які торгують з Іраном

Президент США Дональд Трамп оголосив, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Іраном, зіткнеться з тарифною ставкою у розмірі 25% на будь-яку торгівлю зі США.

Про це він написав у TruthSocial.

На сайті Білого дому поки що нема жодних відповідних указів та інформації про юридичні повноваження, які Трамп використовуватиме, щоб запровадити тарифи.

Посольство Китаю у Вашингтоні розкритикувало підхід Трампа, заявивши, що Китай вживе «всіх необхідних заходів» для захисту своїх інтересів, і виступило проти «будь-яких незаконних односторонніх санкцій та довгострокової юрисдикції».