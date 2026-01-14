Польща ледь не залишилася без світла через масштабну кібератаку РФ на енергетику

У грудні 2025 року Польща пережила одну з найсерйозніших кібератак на свою енергетичну інфраструктуру і була дуже близька до масштабного відключення електрики.

Про це заявив віцепремʼєр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський, повідомляє польський мовник RMF24.

За його словами, кібератаки могли залишити містян без світла напередодні свят. Міністр назвав це російським саботажем, що був націлений на порушення стабільності в Польщі. Польські служби змогли вчасно втрутитися і запобігти блекауту.

Гавковський розповів, що електростанції, виробники енергії та теплоелектростанції зазнали атак наприкінці грудня, ситуацію ускладнювали й погодні умови. Він запевнив, що критична інфраструктура країни добре захищена.

Ця серія атак стала однією з найпотужніших за останні роки, її метою було порушити комунікацію між виробниками енергії та операторами розподілу, заявив раніше польський міністр енергетики Мілош Мотика.

За даними Reuters, кількість кібератак на критичну інфраструктуру Польщі зростає з початку повномасштабної війни в Україні, а російські спецслужби активно розширюють свої ресурси для таких дій.

Про кібератаки РФ на Польщу було відомо і до повномасштабної війни. Зокрема, у 2021 році військова розвідка встановила причетність спецслужб Росії до кібератаки на польських політиків і діячів.

10 червня 2021 року стало відомо, що хакери зламали особисту електронну пошту глави канцелярії премʼєр-міністра Польщі та його дружини. Міхал Дворчик повідомив, що хакери також змогли проникнути на його акаунти в соцмережах.

За 5 днів у Польщі скликали закрите засідання Сейму через кібератаки на держслужбовців. Викрадену з поштової скриньки глави канцелярії премʼєр-міністра Міхала Дворчика інформацію публікували в телеграм-акаунті, що належить росіянину.