В офісі «Батьківщини» всю ніч тривали обшуки, Тимошенко звинувачення в корупції відкидає

Усю ніч з 13 на 14 січня в партійному офісі «Батьківщини» тривали обшуки.

Про це повідомила голова партії Юлія Тимошенко.

Вона назвала обшуки «грандіозним піар-ходом». За словами депутатки, у неї забрали телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

«Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення. Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося», — наголосила Тимошенко.

Що передувало

13 січня НАБУ і САП заявили, що керівник однієї з фракцій у Верховній Раді пропонував «купити» голоси нардепів з інших фракцій.

Два джерела (одне з Верховної Ради, друге — наближене до антикорупційних органів) підтвердили «Бабелю», що йдеться про голову фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко.