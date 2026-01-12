Зеленський звільнив з посади голову Волинської ОВА і призначив нового керівника Тернопільської

Голову Волинської обласної державної адміністрації Івана Рудницького звільнили з посади, яку він обіймав з листопада 2024 року. Тепер він працюватиме у Службі безпеки України.

Відповідні укази зʼявилися на сайті президента 12 січня.

Так, Рудницького призначили заступником голови СБУ, обовʼязки якого зараз тимчасово виконує Євген Хмара.

Іван Рудницький — полковник СБУ. З 2015 по 2018 рік обіймав посаду начальника Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Львівської області.

З 2019 по 2022 рік був начальником управління СБУ в Закарпатській області, а з липня 2022 очолював СБУ на Полтавщині.

Ще одним указом президент призначив заступника Рудницького Романа Романюка тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Волинської ОВА.

А Тернопільську ОВА тепер очолюватиме Тарас Пастух — раніше на його місці був В’ячеслав Негода. Пастух же з лютого 2025 року був заступником начальника Тернопільської ОВА.

З 2014 року він є військовослужбовцем розвідувальної роти 128 гірсько-піхотної бригади Збройних сил України. У серпні 2022 року стало відомо про поранення Пастуха, внаслідок якого йому ампутували частину кінцівки.