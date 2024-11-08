Зеленський призначив нових голів Волинської та Закарпатської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив голів Волинської та Закарпатської обласних державних адміністрацій.

Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента.

Новим головою Закарпатської обласної державної адміністрації став Мирослав Білецький.

Новим головою Волинської обласної державної адміністрації став Іван Рудницький.

Також президент підписав укази про звільнення Юрія Погуляйка з посади голови Волинської обласної державної адміністрації й про увільнення Мирослава Білецького від тимчасового виконання обовʼязків голови Закарпатської обласної держадміністрації.

Іван Рудницький з травня 2024 року очолював Управління СБУ Волинської області. До того він очолював СБУ в Закарпатській та Полтавській областях.

Мирослав Білецький був виконувачем обовʼязків голови Закарпатської ОДА з вересня 2024 року. З лютого 2021 року він обіймав посаду першого заступника голови Закарпатської ОДА.