Оборонний комітет Ради не підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав звільнення голови СБУ Василя Малюка.
Про це повідомила нардепка від «Європейської солідарності», член комітету Ірина Фріз.
За були лише 7 депутатів, 6 проти, ще 2 утримались.
«Це рішення свідчить про дефіцит аргументів щодо відставки, а посилання лише на заяву, яку де-факто, вичавлювали — це про не адекватність рішення», — написала депутатка.
Водночас це не завадить винести питання звільнення Малюка в зал парламенту. Щоб рішення ухвалили, потрібно буде зібрати 226 голосів у Раді.
- 5 січня Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ. Тимчасовим головою СБУ призначили начальника Центру спецоперацій «А» Євгена Хмару.