Оборонний комітет Ради не підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав звільнення голови СБУ Василя Малюка.

Про це повідомила нардепка від «Європейської солідарності», член комітету Ірина Фріз.

За були лише 7 депутатів, 6 проти, ще 2 утримались.

«Це рішення свідчить про дефіцит аргументів щодо відставки, а посилання лише на заяву, яку де-факто, вичавлювали — це про не адекватність рішення», — написала депутатка.

Водночас це не завадить винести питання звільнення Малюка в зал парламенту. Щоб рішення ухвалили, потрібно буде зібрати 226 голосів у Раді.