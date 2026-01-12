Судно, яке підозрюють в обриві кабеля між Фінляндією та Естонією, відпустили. Однак затримали одного із членів екіпажу

Прикордонна служба Фінляндія оголосила, що із судна Fitburg зняли арешт і воно покине територіальні води країни. Його підозрювали в обриві підводного кабеля передачі даних між Фінляндією та Естонією в ніч на 31 грудня — тоді судно йшло з Санкт-Петербурга до ізраїльської Хайфи.

Про це пише фінське медіа Yle.

Керівник розслідування Рісто Лохі із Центральної кримінальної поліції заявив, що фінська та естонська поліції завершили попереднє розслідування на судні — тому арешт можна зняти. 11 січня суд у Гельсінкі взяв під варту члена екіпажу Fitburg у межах повторного розгляду справи. Частині членів екіпажу все ще заборонено покидати країну.

Фінські правоохоронці зараз розслідують інцидент за підозрами в серйозному пошкодженні майна, спробі серйозного пошкодження майна та серйозному збої в роботі телекомунікацій. Fitburg не входить до офіційних санкційних списків. Однак Open Sanctions, яка збирає інформацію про санкції, раніше визначала його як судно, що викликає інтерес.