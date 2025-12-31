Між Фінляндією та Естонією стався обрив підводного кабелю. Підозрюють судно, яке йшло з Санкт-Петербурга

Фінська телекомунікаційна компанія Elisa рано-вранці 31 грудня повідомила про обрив кабелю передачі даних, що проходить через Фінську затоку та зʼєднує столицю Гельсінкі зі столицею Естонії Таллінном. У відповідь фінські прикордонники затримали судно, яке йшло з Санкт-Петербурга до ізраїльської Хайфи.

Про це пишуть фінське медіа Yle і німецьке Der Spiegel.

Фінська влада оголосила, що гелікоптер і патрульний катер виявили підозріле судно Fitburg у фінських водах після нового повідомлення про порушення порядку. У морі також знайшли якірний ланцюг судна. Судну спочатку наказали зупинитися та підняти якір, а з того часу його взяли під варту.

Fitburg не входить до офіційних списків санкцій. Однак Open Sanctions, яка збирає інформацію про санкції, раніше визначала «Фітбург» як судно, що викликає інтерес.

Фінські правоохоронці зараз розслідують інцидент за підозрами у серйозному пошкодженні майна, спробі серйозного пошкодження майна та серйозному збої в роботі телекомунікацій. Однак, за повідомленням компанії Elisa, місце пошкодження кабелю, ймовірно, знаходиться в естонських водах. Влада обох країн має намір співпрацювати для зʼясування обставин інциденту.