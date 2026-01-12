Колумбія створює систему протидії дронам через погрози Трампа та удари США по Венесуелі

Колумбія оголосила про запуск національного протидронового щита через погрози президента США Дональда Трампа та удари США по Венесуелі. Вартість проєкту — близько $1,6 мільярда.

Про це пише військовий портал Defence blog.

Міністерство оборони країни заявило, що система має захистити повітряний простір від безпілотників на всій території Колумбії. Йдеться про кордони, критичну інфраструктуру та великі міста.

Щит планують створити як багаторівневу систему. Вона об’єднає засоби раннього виявлення, радіоелектронну боротьбу, фізичні перехоплювачі та центри управління. У Міноборони назвали ініціативу найбільшою інвестицією Колумбії в безпеку повітряного простору.

Фінансування передбачили в бюджеті на 2026 рік. Перший етап стартує 16 січня — це будуть закриті консультації з міжнародними компаніями та урядовими делегаціями. Після вибору постачальників систему розгортатимуть поетапно.

Окремо в Колумбії планують створити спеціальний командний підрозділ для протидії дронам. Він відповідатиме за технічний нагляд, підготовку персоналу та операції й працюватиме в координації з Повітряними силами та Національною поліцією.

Президент США Дональд Трамп 3 січня публічно погрожував президентові Колумбії Густаво Петро, заявляючи, що той має «остерігатися за свій зад» через наявність у країні кокаїнових виробництв. Вже 5 січня він пригрозив військовою операцією проти уряду Колумбії, назвавши це «гарною ідеєю», писало CNN.