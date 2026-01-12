Британія створить для України далекобійну ракету Nightfall з дальністю понад 500 кілометрів

Велика Британія почала розробку нової далекобійної ракети Nightfall з дальністю 500 кілометрів, яку планують передати Україні.

Про це повідомили на сайті британського уряду.

Йдеться про наземну ракету з бойовою частиною вагою до 200 кг. Вона матиме високу точність, стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також її можна буде запускати серіями з різних платформ та швидко відходити з позицій.

У Міноборони Британії наголошують, що Nightfall розробляють із мінімальним експортним контролем. Це означає, що ракета майже не залежить від іноземних компонентів, тож Лондон зможе швидше ухвалювати рішення про її передачу Україні.

Орієнтовна вартість однієї ракети — до €922 тисяч, а виробництво може сягнути до 10 одиниць на місяць. У межах проєкту планують укласти три контракти, а перші ракети мають зʼявитися для випробувань протягом року.

У Лондоні додають, що хоча Nightfall створюють для підтримки України, у майбутньому цей проєкт стане основою і для британських далекобійних систем.