ССО атакували три російські бурові установки в Каспійському морі

У ніч проти 11 січня Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували три бурові установки російської корпорації «Лукойл» у Каспійському морі, а також обʼєкти на окупованих територіях.

Про це повідомили в ССО.

Установки розташовані на родовищах імені Філановського, Корчагіна і Грайфера. У грудні 2025-го Україна неодноразово атакувала їх. Наприклад, платформа на родовищі Філановського, тоді потрапила під удар чотири рази за десять днів.

Крім того, Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські війська атакували пускову установку зенітного ракетного комплексу «Бук-М3» у районі села Бараничеве на окупованій Луганщині. Цей комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. За попередніми даними, зафіксовано влучання та вибухи.

Також Україна атакувала склад матеріально-технічного підрозділу 49 армії ЗС РФ у районі селища Новотроїцьке на окупованій Херсонщині.