Сили спецоперацій провели нові атаки у Каспійському морі. Вдарили по кораблю і нафтогазовій платформі

У ніч проти 19 грудня Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували російські обʼєкти у Каспійському морі.

Про це повідомили в ССО та Генеральному штабі ЗСУ.

Кілька дронів вдарили по патрульному кораблю Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ РФ проєкту «Мисливець». Він патрулював Каспійське море неподалік бурової платформи на нафтогазовому родовищі імені Філановського, яка теж потрапила під атаку — вже вчетверте за останні 10 днів.

Прикордонна служба РФ має лише один такий корабель у Каспійському морі — «Расул Гамзатов». Його ввели в стрій у листопаді 2021 року.

Крім того, нещодано в окупованому Криму українські військові знищили радар РСП-6М2. Його використовують, щоб регулювати рух повітряних суден, зокрема для їхнього заходу на посадку в умовах поганої видимості.