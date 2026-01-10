Трамп готовий отримати Нобелівську премію від Мачадо. У Нобелівському комітеті проти

Нобелівський комітет заявив, що передавати Нобелівську премію не можна. Так там зреагували на заяву минулорічної лауреатки, венесуельської опозиціонерки Марії Коріна Мачадо, що вона хоче передати нагороду Дональду Трампу.
Мачадо сказала, що хоче передати премію, ще 6 січня. Причина — затримання Штатами президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Ці дії вона назвала «величезним кроком для людства, свободи та гідності».
Трамп у відповідь сказав, що готовий прийняти премію від неї, і додав, що очікує візиту Мачадо наступного тижня.
Однак у Нобелівському комітеті виступили проти такого кроку.
«Після оголошення Нобелівської премії її не можна відкликати, розділити чи передати іншим особам. Рішення є остаточним і залишається чинним назавжди», — пояснили там.
- 10 жовтня 2025 року стало відомо, що Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо. Премію їй присудили за «невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели» та «боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії».
- Нобелівську премію миру того року очікував отримати Дональд Трамп. Президент США давно прагне цієї нагороди, і під час обох своїх термінів активно намагався здобути підтримку норвезького комітету. Однак щонайменше троє з пʼяти його членів відкрито критикували Трампа — за «понад 100 словесних нападок на медіа», «підрив демократії» та «загрозу мільйонам життів». Висування Трампа підтримували Пакистан, Камбоджа, Габон, Ізраїль та Руанда.