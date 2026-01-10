Трамп готовий отримати Нобелівську премію від Мачадо. У Нобелівському комітеті проти

Нобелівський комітет заявив, що передавати Нобелівську премію не можна. Так там зреагували на заяву минулорічної лауреатки, венесуельської опозиціонерки Марії Коріна Мачадо, що вона хоче передати нагороду Дональду Трампу.

Мачадо сказала, що хоче передати премію, ще 6 січня. Причина — затримання Штатами президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Ці дії вона назвала «величезним кроком для людства, свободи та гідності».

Трамп у відповідь сказав, що готовий прийняти премію від неї, і додав, що очікує візиту Мачадо наступного тижня.

Однак у Нобелівському комітеті виступили проти такого кроку.

«Після оголошення Нобелівської премії її не можна відкликати, розділити чи передати іншим особам. Рішення є остаточним і залишається чинним назавжди», — пояснили там.