Бельгія долучиться до міжнародної місії з підтримання миру в Україні

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна готова долучитися до міжнародних зусиль із підтримання миру в Україні після завершення бойових дій.
Про це він написав у соцмережі X за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» у Парижі.
За словами де Вевера, внесок Бельгії буде зосереджений передусім на повітряних і морських спроможностях, а також навчанні, де країна може забезпечити «відчутний і практичний результат».
Він також наголосив, що ці зусилля мають спиратися на рішучу підтримку США, зокрема американське лідерство у сфері моніторингу, що, за його словами, забезпечить ефективне стримування та довгострокову стабільність.
- 6 січня у Парижі за участі президента Володимира Зеленського відбулось засідання 35 представників країн-учасниць «Коаліції охочих», серед яких 27 глав держав та урядів. Також у саміті взяли участь американська делегація у складі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, а також головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі генерала Алекса Гринкевича. За її підсумками президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і Володимир Зеленський підписали декларацію про розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни.