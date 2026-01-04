Під час протестів в Ірані загинули щонайменше 16 людей

В Ірані тривають масові протести через зростання цін і падіння курсу місцевої валюти ріала. Щонайменше 16 людей загинули, ще 582 були заарештовані.

Про це пише Reuters.

Найкривавіші сутички сталися на заході країни, проте акції протесту та зіткнення з поліцією зафіксовані також у Тегерані, центральних регіонах та південній провінції Балусистан. Влада пропонує економічні поступки, але водночас застосовує силу проти протестувальників.

Протести почалися 28 грудня серед торговців і власників магазинів, потім до них приєдналися студенти та мешканці провінцій. Люди виступають проти економічної політики влади, яка призвела до інфляції, дефіциту води та електроенергії.

Економічна криза в Ірані загострилася через інфляцію понад 36% та падіння місцевої валюти ріала майже на половину проти долара, а міжнародні санкції лише посилили фінансовий тиск.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що країна «не поступиться ворогу», і закликав «поставити бунтівників на місце». Водночас президент США Дональд Трамп пригрозив втрутитися, якщо протести почнуть придушувати насильством.