Під час протестів в Ірані загинули щонайменше 16 людей

В Ірані тривають масові протести через зростання цін і падіння курсу місцевої валюти ріала. Щонайменше 16 людей загинули, ще 582 були заарештовані.
Про це пише Reuters.
Найкривавіші сутички сталися на заході країни, проте акції протесту та зіткнення з поліцією зафіксовані також у Тегерані, центральних регіонах та південній провінції Балусистан. Влада пропонує економічні поступки, але водночас застосовує силу проти протестувальників.
Протести почалися 28 грудня серед торговців і власників магазинів, потім до них приєдналися студенти та мешканці провінцій. Люди виступають проти економічної політики влади, яка призвела до інфляції, дефіциту води та електроенергії.
Економічна криза в Ірані загострилася через інфляцію понад 36% та падіння місцевої валюти ріала майже на половину проти долара, а міжнародні санкції лише посилили фінансовий тиск.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що країна «не поступиться ворогу», і закликав «поставити бунтівників на місце». Водночас президент США Дональд Трамп пригрозив втрутитися, якщо протести почнуть придушувати насильством.
- Ці протести стали найбільшими з часів масових акцій 2022 року, причиною яких стала смерть 22-річної Махси Аміні — її затримали нібито за неправильне носіння хіджаба, а згодом знайшли мертвою.
- Перша відома смерть під час нинішніх протестів сталась 31 грудня — загинув член іранського воєнізованого формування «Басідж», а 13 інших отримали поранення в місті Кухдашт у провінції Лорестан.