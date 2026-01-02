ГУР показав відео фейкового замаху на голову РДК Капустіна. За цей ролик росіяни заплатили пів мільйона доларів

Головне управління розвідки показало відео з фейковою атакою дронів по командиру «Російського добровольчого корпусу» Денису WhiteRex Капустіну (також відомому як Денис Нікітін).

Щоб інсценувати смерть Капустіна, українські розвідники створили відеозапис роботи двох ударних дронів: перший безпілотник влетів у мікроавтобус, в якому начебто перебував Капустін, другий зняв «наслідки удару» — палаючу автівку.

Саме цей ролик показали замовникам — російським спецслужбам, які заплатили за нього $500 тисяч.

Що передувало

27 грудня РДК повідомив про «смерть» Капустіна внаслідок атаки FPV-дрона на Запорізькому напрямку.

А вже 2 січня стало відомо, що загибель інсценувала українська розвідка — так голову РДК врятували від справжнього замаху.

Хто такий Денис Капустін та РДК

«Російський добровольчий корпус» — це військове формування російських добровольців, які воюють на боці України проти Росії, підпорядковане Головному управлінню розвідки Міноборони України. Його створили у серпні 2022 року. Разом з іншим формуванням з російських добровольців «Свобода Росії» вони у 2023 році влаштовували регулярні рейди в Бєлгородську область Росії.

Командир РДК Денис Капустін народився у Москві, а згодом разом із батьками не один рік жив у Європі — навчався у Нідерландах та Німеччині. У 2014 році він приїздив у Київ на Євромайдан. З 2017 року переїхав до України.

В інтервʼю «Радіо Свобода» у грудні 2022 року Капустін розповідав, що вирішив захищати Україну зі зброєю в руках 24 лютого 2022 року. До кінця березня він був у Києві, допомагав роздавати гуманітарку, охороняв волонтерів, патрулював вокзал, розносив ліки. Згодом був перший бойовий виїзд до Миколаєва.

Він особисто брав участь в рейдах на Бєлгородщину, через що потрапив у Росії до списку терористів. У листопаді 2023 року Денис Капустін заочно отримав пожиттєвий термін увʼязнення в Росії.