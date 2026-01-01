Росія вночі запустила по Україні 205 дронів. Скільки збила ППО

У ніч проти 1 січня 2026 року російські війська атакували Україну 205 безпілотниками різного типу, близько 130 з них — ударні БпЛА Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона знешкодила 176 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Ще 24 ударних БпЛА влучили в 15 місцях. Зокрема, під атакою були обʼєкти енергетичної інфраструктури на Одещині та Волині.

Також від обстрілів росіян у новорічну ніч потерпала Харківщина — окупанти завдали ударів по домівках місцевих мешканців, виникли пожежі в Купʼянському та Чугуївському районах.