У новорічну ніч росіяни атакували Одещину та Волинь — сотні тисяч людей без світла

У новорічну ніч росіяни атакували безпілотниками Одеську та Волинську області. Під ударом була енергетика.

Про наслідки атаки на Одещину повідомляють голова ОВА Олег Кіпер і начальник МВА Сергій Лисак.

За кілька хвилин до Нового року російські терористи вдарили по енергетичній інфраструктурі регіону. На одному з об’єктів виникла пожежа.

Внаслідок атаки фіксують перебої з електропостачанням критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність Одеси.

Також у місті через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки.

Крім того, вночі під атакою була Волинь — росіяни били по обʼєктах критичної інфраструктури регіону, повідомив очільник ОВА Іван Рудницький. Понад 100 тисяч людей залишилися без світла. Пожежі спалахнули в Луцьку та Ковельському районі.

Всюди минулося без постраждалих.