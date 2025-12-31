Лідер військового перевороту у Гвінеї Мамаді Думбуя переміг на президентських виборах, які відбулися 28 грудня.

Про це повідомляє міжнародне арабське медіа Al Jazeera.

Попередні результати показали, що Думбуя набрав 86,72% голосів, тож другого туру не буде. Це перші президентські вибори у країні після військового перевороту 2021 року.

Загалом у виборах брали участь дев’ять кандидатів. Водночас ключові опозиційні лідери перебували або перебували за кордоном, або їх не допустили до голосування. Верховний суд Гвінеї має до восьми днів, щоб затвердити результати, якщо не надійдуть скарги.

Мамаді Думбуя захопив владу у 2021 році, усунувши тодішнього президента Альфу Конде. Після перевороту він заявляв, що військові не братимуть участі у виборах. Однак у вересні 2025 року в країні провели референдум, який дозволив офіцерам балотуватися і збільшив президентський термін з пʼяти до семи років.

Правозахисні організації та ООН повідомляли про тиск на опозицію, обмеження політичної діяльності та проблеми зі свободою медіа під час виборчої кампанії.

Думбуя здобув освіту у Франції та служив у Французькому іноземному легіоні. У 2018 році він повернувся на батьківщину і став командиром бійців спецпризначення, дослужившись до звання полковника.