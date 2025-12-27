Зеленський перед зустріччю з Трампом поговорить з лідерами Європи в Канаді. Він розповів журналістам, чого очікує від переговорів у США

Президент України Володимир Зеленський перед зустріччю з Дональдом Трампом у Флориді 27 грудня зупиниться у Канаді, де разом з премʼєр-міністром Марком Карні проведе онлайн-розмову з європейськими лідерами.

«Проговоримо всі питання, поінформуємо, обміняємось тими деталями тих документів, про які я буду говорити з президентом США», — зазначив Зеленський.

На шляху до Флориди він відповів на запитання журналістів. Зеленський зазначив, що чутливими питаннями мирної угоди залишаються території та нині окупована Запорізька АЕС.

«Юридично визнавати окупацію Україна не буде за жодних умов. Ми будемо комунікувати з українським народом: або це референдум, або ті чи інші законодавчі зміни. Щоб провести вибори або референдум, всюди на нашій території має бути безпечно. Також важливо, щоб були присутні спостерігачі», — наголосив президент.

Раніше президент України у коментарі виданню Axios заявив, що готовий винести питання про мирний план, запропонований США, на всеукраїнський референдум, якщо Росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів.

Посилаючись на дані української зовнішньої розвідки, він зазначив, що Росія вимагатиме, аби на виборах президента України мали можливість голосувати українці, які перебувають у РФ та на тимчасово окупованих територіях. Росіяни хочуть використати це як привід заявити про нелегітимність виборів і української влади.

«Росія сама є нелегітимною і тому буде давати меседжі щодо нелегітимності української влади», — наголосив Зеленський.

На уточнювальне запитання журналістів щодо кількості українців у РФ та на окупованих територіях, які могли б голосувати на виборах, речник Зеленського зазначив, що можливість голосувати є у громадян України на підконтрольній території та за кордоном, але не в Росії.

За словами Зеленського, зустріч з Трампом у Флориді буде публічною. Про неї домовилися ще під час переговорів делегацій США та України у Маямі.

На зустрічі будуть також секретар РНБО Рустем Умєров, міністр економіки Олексій Соболєв, керівник Генштабу Андрій Гнатов, радник Офісу президента Олександр Бевз і перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця.

«Наше завдання на сьогодні — покласти всі можливості на папері, щоб ми мали і гарантії безпеки, і договори про відновлення, і 20-пунктний план. Є там компромісні речі. Якщо у нас будуть речі, які викликатимуть багато запитів, ми — Україна та США — будемо про це говорити з суспільством», — наголосив Зеленський.

Він також додав, що для України дуже важливо, «що є сигнал, що ми хочемо юридично зобовʼязуючі гарантії безпеки, і це залежить насамперед від президента Трампа».

«Питання в тому, які президент Трамп готовий надати гарантії безпеки Україні», — додав український лідер.

Він зазначив, що такі гарантії в основному будуть залежати саме від Трампа: що він готовий дати, коли і на який термін. «Безумовно, я буду вдячний, якщо це буде збігатися з нашим бажанням», — додав Зеленський.

Щодо готовності Китаю доєднатися до мирного треку, президент каже, що не бачить таких сигналів.

«Ми завжди хотіли, щоб Китай тиснув на Росію для зупинки цієї війни. Але він, навпаки, зростив обʼєм імпорту російських енергоресурсів — гроші з цього РФ витрачає на війну», — додав Зеленський.