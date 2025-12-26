Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом 28 грудня. Про що вони говоритимуть

Володимир Зеленський підтвердив зустріч з Дональдом Трампом 28 грудня та розповів, про що вони говоритимуть.
Про це він розповів під час спілкування з журналістами 26 грудня.
На зустрічі з Трампом Зеленський говоритиме про гарантії безпеки та відновлення України. Також говоритимуть про питання територій та ЗАЕС.
«Що стосується чутливих питань: ми будемо обговорювати і Донбас, і Запорізьку станцію. Що стосується армії: нас влаштовує та армія, яка зафіксована в домовленостях (800 тисяч у мирний час). Американська сторона нас чує», — додав президент.
Він також наголосив, що 20-пунктний мирний план готовий на 90%, завдання України — доробити його до кінця.
Президент зазначив, що офіційної реакції від Росії на мирний план Україна не отримувала. Україна комунікує виключно з американцями, а вже вони — з росіянами.
Угода зі США про гарантії безпеки майже готова, підкреслив Зеленський. Будуть її підписувати чи ні — залежить від того, як пройде зустріч у «Мар-а-Лаго». Зеленський вважає, що цей документ уже «на столі».
Він також додав, що хотів би, аби на зустрічі з Трампом були присутні і європейці. Організувати офлайн зустріч за такий короткий час навряд чи вдасться, але вони можуть долучитись онлайн.
Окремо Зеленський поговорив і про підготовку до виборів. За його словами, активізація питання виборів ішла зі сторони США, для цього потрібні законодавчі можливості та безпека. У партнерів є всі можливості, аби змусити Росію гарантувати безпеку для проведення виборів чи референдуму.
- 24 грудня Зеленський вперше озвучив проєкт 20-пунктної мирної угоди між Україною, Росією, США і Європою. У ньому йшлось про гарантії безпеки, аналогічні до статті 5 Статуту НАТО, експлуатацію ЗАЕС трьома країнами (Україна, Росія та США) та вільну економічну зону на Донеччині.
- Того ж дня Bloomberg писав, що Росія вимагатиме змінити останню версію мирного плану, яку узгодили Україна та США.