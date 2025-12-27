Росіяни запустили по Україні майже 500 дронів і 40 ракет. У Києві знову зросла кількість постраждалих

Росіяни від ночі до ранку 27 грудня запустили по Україні майже 500 дронів і 40 ракет, зокрема «Кинджали». Основною ціллю був Київ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

У столиці вже відомо про 28 постраждалих, двоє з них — діти. 13 людей — у лікарнях.

У багатьох районах пошкоджені будинки. Під завалами одного з них шукають людину.

Зранку у місті запровадили аварійні відключення світла. Без тепла залишилися понад 2 600 будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл та 22 установи соціальної сфери. Також на лівому березі понизили тиск води.

Зеленський додав, що зараз триває ліквідація пожеж. Уже на деяких енергетичних обʼєктах почали працювати ремонтні бригади, на інших персонал в укриттях — рятувальники й ремонтники почнуть роботи одразу після відбоїв повітряних тривог.

Тим часом об 11:00 атака на столицю триває, росіяни продовжують запускати дрони та ракети по Україні.

«Багато було питань цими днями. А де ж російська відповідь на пропозиції закінчити війну, які були надані США та світом? Російські представники ведуть довгі розмови, але в реальності за них говорять «кинджали» та «шахеди». Це є справжнє ставлення Путіна та його оточення. Вони не хочуть закінчувати війну», — наголосив президент.