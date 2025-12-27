Росіяни від ночі масовано атакують Київ та область дронами і ракетами — є постраждалі

У ніч проти 27 грудня росіяни атакували Київ та Київську область. Унаслідок обстрілу є постраждалі.

Про наслідки атаки на столицю повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Унаслідок комбінованої атаки РФ на 8 локаціях у Києві фіксують пошкодження. Зокрема, у Дарницькому районі уламки дронів впали на прибудинковій території, пошкоджено двоповерховий приватний будинок.

Згодом мер Віталій Кличко додав, що у Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч — десять людей із нього рятувальники евакуювали.

У Деснянському, Оболонському, Голосіївському районах внаслідок атаки спалахнули пожежі. У Соломʼянському районі пошкоджені вікна в багатоповерховому житловому будинку, а у Дніпровському — уламки впали на дах будинку.

Станом на 07:45 відомо про щонайменше пʼятьох постраждалих.

Також через російську атаку є постраждалий і на Київщині, повідомили в Київській ОВА. Чоловік на момент атаки був за кермом вантажівки, його госпіталізували з осколковими пораненнями спини.

У регіоні під атакою були обʼєкти критичної інфраструктури та будинки.

Так, у Вишгороді пошкоджено вікна у багатоповерхівці, в Бориспільському районі — приміщення виробництва та два автомобілі.

У Бучанському районі сталася пожежа на території будівництва, а в Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства.

Станом на 08:20 повітряна тривога триває. Росіяни продовжують пускати ракети по Україні.