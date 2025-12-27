У Києві вже 19 постраждалих внаслідок російської атаки. На Київщині загинула людина

У Києві до 19 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної комбінованої атаки Росії вночі та зранку 27 грудня.

Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Станом на 09:50 відомо про 19 постраждалих у столиці, з них двоє дітей. 11 мешканців госпіталізували.

Без опалення залишилася третина столиці. По всьому місту ввели екстрені відключення світла.

Пошкодження фіксують у семи районах міста. Зокрема, у Соломʼянському районі росіяни вдарили по гуртожитку одного з ЗВО на рівні 9 поверху. Ймовірно, йдеться про Державний університет «Київський авіаційний інститут».

У Дарницькому районі влучання у 24-поверховий житловий будинок, горять будинки в приватному секторі.

У Дніпровському районі є влучання у депо, пошкоджений 18-поверховий житловий будинок на рівні 4 поверху. Сталася пожежа, під завалами може бути людина.

У Шевченківському районі БпЛА вдарив по верхньому поверху 10-поверхового будинку. У Голосіївському районі горить СТО.

На інших локаціях у Києві горять автомобілі, пошкоджений гаражний кооператив, вибиті вікна в будинках.

1 5







Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

На Київщині тим часом стало відомо про загиблу жінку в Білоцерківському районі. Там же поранений чоловік — його госпіталізували до місцевої лікарні, повідомили у Київській ОВА.

У Вишгородському районі внаслідок пожежі приватного будинку п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес — три жінки, чоловік та дитина 2017 року народження. Медичну допомогу їм надали на місці.

Наслідки атаки загалом фіксують у шести районах Київщини. Під ударами були об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та будинки.