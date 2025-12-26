Екскерівнику СБУ в Харківській області Роману Дудіну оголосили нову підозру

Екскерівнику СБУ в Харківській області оголосили нову підозру та затримали його під час виходу з СІЗО під заставу.

Про це пише Державне бюро розслідувань.

ДБР не вказує його імʼя, але, імовірно, йдеться про Романа Дудіна. Його затримали в Харківській області під час спроби вийти з-під варти під заставу. Підозрюваний у державній зраді сплатив понад 4,2 млн грн.

Йому оголосили підозру за організацію незаконного захоплення будівлі Харківської обласної військової адміністрації та усунення її керівництва у перші години повномасштабного вторгнення.

Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Суд обере новий запобіжний захід.

Інформацію сам Дудін підтвердив у своєму фейсбуку, репостнувши відео затримання, яке зняла та опублікувала заступниця голови Комітету із захисту політичних в’язнів НПГД «Солідарність» Марина Міщенко.