США заборонили в’їзд екскомісару ЄС та кільком борцям з дезінформацією. Їх звинуватили в цензурі американських соцмереж

Адміністрація президента США Дональда Трампа 23 грудня заборонила вʼїзд до Штатів для колишнього комісара Європейського Союзу Тьєррі Бретона та кількох борців з дезінформацією. Їх назвали причетними до цензури американських платформ соціальних мереж.
Про це пишуть Reuters та Associated Press.
Під обмеження потрапили:
- колишній європейський комісар Тьєррі Бретон;
- гендиректор Центру протидії цифровій ненависті Імран Ахмед;
- лідерки німецької організації HateAid Жозефіна Баллон та Анна-Лена фон Ходенберг;
- співзасновниця Глобального індексу дезінформації Клер Мелфорд.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ці пʼятеро людей «очолювали організовані зусилля з примусу американських платформ до цензури, демонетизації та придушення американських поглядів, з якими вони не згодні».
«Ці радикальні активісти та інструменталізовані НУО просували репресивні кампанії цензури з боку іноземних держав — у кожному випадку націлені на американських спікерів і американські компанії», — сказав Рубіо.
Заступниця держсекретаря Сара Роджерс, яка і озвучила імена людей, що потрапили під обмеження, назвала Бретона «ідейним натхненником» Закону ЄС про цифрові послуги, який встановлює суворі вимоги, покликані забезпечити безпеку інтернет-користувачів у мережі.
- На початку грудня Європейська комісія оштрафувала соціальну мережу X, що належить американському бізнесмену Ілону Маску, на €120 мільйонів за порушення закону про модерацію контенту. ЄК дійшла висновку, що символ «синьої галочки» у X, який верифікує акаунти, вводить користувачів в оману.
- Після цього соцмережа X заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії.