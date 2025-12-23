Масована атака РФ по Україні: ППО знешкодила 587 російських дронів і 34 крилаті ракети

У ніч на 23 грудня росіяни завдали комбінованого удару по обʼєктах критичної інфраструктури України. Для цього запустили 635 ударних БпЛА і 38 ракет повітряного та наземного базування.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11:30 ППО знешкодила 587 ворожих дронів типу Shahed, «Гербера» та інших типів і 34 крилаті ракети Х-101 та «Іскандер-К».

Ракети і 39 ударних БпЛА влучили у 21 місці, на восьми локаціях впали уламки. Крім того, три аеробалістичні ракети не досягли цілей.

Наслідки нічної та ранкової атаки фіксують у низці регіонів. Передусім окупанти били по енергетиці. Найбільше постраждали енергооб’єкти у західних регіонах. По всій країні ввели графіки аварійних відключень світла.

Наразі відомо про трьох загиблих українців від атаки РФ — на Київщині, Хмельниччині та Житомирщині. Остання — це 4-річна дитина.

Також постраждали пʼятеро мешканців Києва, зокрема дитина 16 років. Стільки ж поранених на Житомирщині.