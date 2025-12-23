Росіяни вночі і зранку масовано атакували Україну. Під ударом — енергетика, будинки і підприємства. Є загиблі та поранені

Уночі та зранку росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами. У Києві та низці регіонів запровадили екстрені відключення світла.

Про наслідки атак у регіонах повідомляють обласні військові адміністрації.

У Святошинському районі Києва внаслідок атаки вранці впали уламки біля житлового будинку, пошкоджені вікна на рівні пʼятого поверху. Постраждали четверо людей, серед них дитина 16 років.

Під ударом вночі була і Київська область. У Вишгородському районі унаслідок ворожої атаки загорівся приватний двоповерховий будинок. Загинула літня жінка, ще троє людей зазнали поранень. Серед них — 17-річна дівчина.

Також в Обухівському районі пошкоджені два приватні будинки — побиті вікна, фасади та покрівлі.

Через російські обстріли загинула дитина 2021 року народження на Житомирщині. Ще одну дитину та дорослого госпіталізували. Загалом відомо про пʼятьох постраждалих.

У регіоні пошкоджено житлові будинки та цивільні приватні підприємства. У регіоні фіксують проблеми зі світлом та водою.

Також відомо про загиблу людину на Хмельниччині.

На Львівщині зафіксували влучання в обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури.

Також росіяни вночі знову атакували енергетичну, портову, транспортну та житлову інфраструктуру Одещини. Пошкоджено цивільне судно, склад, житлові будинки. У постраждалих районах фіксують перебої з енергопостачанням.

На Рівненщині через ранковий удар пошкоджено автівки та двоповерховий багатоквартирний будинок.

На Чернігівщині від нічних атак дронами потерпала цивільна інфраструктура Новгорода-Сіверського. Був удар по одному з підприємств у Прилуках — пошкоджений автопарк.