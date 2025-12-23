Зеленський: Росія запустила по Україні понад 650 дронів і більш ніж 30 ракет

Від ночі до ранку 23 грудня російські війська масовано били по Україні — передусім по енергетиці. Для цього росіяни запустили більш ніж 650 дронів і понад 30 ракет.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Загалом під масованим ударом були щонайменше 13 областей.

Найбільше постраждали енергооб’єкти у західних регіонах, додає премʼєрка Юлія Свириденко. По всій країні ввели графіки аварійних відключень світла.

На ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також є знеструмлення на Вінниччині, Хмельниччині, Чернігівщині, Житомирщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Харківщині. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Наразі відомо про трьох загиблих українців від атаки РФ — на Київщині, Хмельниччині та Житомирщині. Остання — це 4-річна дитина.

Тим часом у Києві кількість постраждалих зросла до пʼяти, серед них дитина 16 років. У Святошинському районі уламки дрона впали біля житлового будинку.