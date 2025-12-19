The New York Times опублікувала добірку своїх найважливіших світлин у 2025 році. Сім з них — про Україну

Видання The New York Times опублікувало добірку «2025 рік у фотографіях» з найважливішими світлинами, які зробили кореспонденти видання цього року. Зміна влади в США, протести, пожежі, війни в секторі Гази, Судані й Демократичній Республіці Конго, землетруси, похорон папи Франциска і вбивство Чарлі Кірка — все це й не тільки відображено на кадрах.

Сім фотографій зі списку безпосередню стосуються України. Увага, деякі з них — з чутливим контентом.

Волонтер з пошукової групи «Плацдарм» збирає залишки солдат і цивільних, які загинули біля села Довгеньке на Харківщини, 9 лютого

Tyler Hicks / The New York Times

Зустріч між президентом Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому, 28 лютого

Doug Mills / The New York Times

Під час першої зустрічі український і американський президенти мали підписати угоду про рідкоземельні мінерали. Проте під час короткої сесії з відповідями на запитання журналістів вони перейшли на підвищений тон. Серед іншого Трам заявив, що в України «немає карт», а Зеленський грається з Третьою світовою.

Після словесної перепалки журналісти залишили зустріч, а згодом стало відомо, що Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім. Трамп заявив, що президент України не готовий до миру.