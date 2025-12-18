Російські прикордонники без дозволу перетнули кордон з Естонією

Уранці 17 грудня троє російських прикордонників незаконно перетнули кордон з Естонією і пробули там близько 20 хвилин.

Про це пише естонське медіа ERR з посиланням на заяву голови МВС країни Ігоря Таро.

Троє чоловіків у формі прибули на Васкнарвський мол біля річки Нарва на надувному судні. Їхню появу зафіксували камери відеоспостереження.

Приблизно за 20 хвилин прикордонники повернулися на бік молу на російському березі.

Міністр внутрішніх справ Естонії заявив, що наразі невідомо, чи був цей інцидент випадковим, чи навмисною провокацією з боку РФ. Проте країна вже посилила охорону на цій ділянці кордону.

На тлі інциденту 18 грудня запланована зустріч російських та естонських посадовців. Міністерство закордонних справ Естонії викличе тимчасового повіреного у справах посольства Росії.