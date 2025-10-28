В Естонії збили невідомий безпілотник поблизу військової бази

В Естонії, неподалік військової бази Reedo на півдні країни, зафіксували два дрони невідомого походження. Один з них збили сили союзників країни по НАТО за допомогою протидронової гвинтівки.

Про це повідомляє Postimees.

Інцидент стався 17 жовтня поблизу бази 2 піхотної бригади. Представниця Генерального штабу Збройних сил Естонії Лійс Ваксманн зазначила, що після збиття апарата військові разом з поліцією і прикордонниками намагалися знайти уламки дрона, однак пошуки не дали результатів.

Деталей інциденту поки що не розкривають.

Військова база Reedo розташована поблизу міста Виру, приблизно за 45 кілометрів від російського міста Печори в Псковській області.

Напередодні міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що країна готова збивати російські літальні апарати, якщо вони становитимуть загрозу.

Як світ реагує на провокації з боку Росії?

З 10 вересня 2025 року Росія регулярно порушує повітряний простір Польщі, Румунії, Естонії, Данії, Франції та Німеччини. У вересні Європейський Союз розпочав обговорювати створення наземної, дронової і морської «стін» для захисту східного флангу від безпілотників.

У жовтні Європарламент оприлюднив резолюцію, якою закликав країни ЄС збивати російські повітряні цілі, що порушують їхній повітряний простір.

Згодом міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про плани надати солдатам повноваження для збиття дронів поблизу військових баз. Про готовність збивати російські дрони казав навіть премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Водночас президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що не буде віддавати наказ на негайне збиття обʼєктів, які порушуватимуть повітряний простір його країни, зазначивши, що це «мають вирішувати військові».