Естонія тимчасово закрила пункт пропуску на кордоні з РФ через підвищену активність військових

Прикордонна служба Естонії ввечері 10 жовтня вирішила закрити пункт пропуску «Саатсе» через те, що на території Росії зафіксували більшу кількість військових, ніж зазвичай.

Про це пише ERR.

«Російські прикордонники регулярно патрулюють перехід у Саатсе, адже це їхня територія. Проте сьогодні там помітили активніший рух, ніж зазвичай. Ми вирішили закрити перехід, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам, бо нашою метою є безпека естонських громадян», — заявив оперативний керівник Південної префектури Кюнтер Педоск.

Спершу прикордонники розмістили по обидва боки дороги патрулі, які спілкувалися з водіями та рекомендували їм уникати цього району через посилену присутність російських військ. Проте знайшлися ті, хто ігнорував рекомендацію і хотів продовжити рух через цей район.

Педоск наголосив, що оскільки ця дорога проходить через російську територію, проїзд там зараз є «більш ризикованим, ніж зазвичай».

Російські винищувачі над Естонією

Три російських винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу зайшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин. Через це уряд Естонії ініціював консультації з НАТО за статтею 4.

Президент України Володимир Зеленський вважає вторгнення російських винищувачів у повітряний простір країни НАТО не випадковістю, а системною кампанією РФ проти Заходу, що вимагає «системної відповіді та сильних дій».

Водночас у Міністерстві оборони Росії заперечили, що їхні винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії.

На тлі цього інциденту 23 вересня відбулося засідання Північноатлантичної ради, за результатами якого в Альянсі заявили, що це вторгнення «є частиною ширшої моделі дедалі безвідповідальнішої поведінки Росії».

У НАТО пообіцяли «рішучу відповідь на нерозважливі дії Росії» та наголосили, що ці та інші «безвідповідальні кроки» РФ не зупинять союзників у їхніх зобовʼязаннях підтримувати Україну.