Заліт російських літаків до Естонії. У НАТО назвали дії РФ «ескалаційними» та пообіцяли «рішучу відповідь»

У НАТО засудили порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами минулого тижня і заявили, що РФ «несе повну відповідальність за ці ескалаційні дії».

Про це йдетьсяв заяві Північноатлантичної ради.

На прохання Естонії 23 вересня Північноатлантична рада зібралася, щоб обговорити вторгнення російських літаків у повітряний простір країни НАТО 19 вересня.

В Альянсі заявили, що це вторгнення «є частиною ширшої моделі дедалі більш безвідповідальної поведінки Росії».

Там нагадали, що вже вдруге за два тижні збирають засідання Північноатлантичної ради відповідно до статті 4 Вашингтонського договору — вперше відбулося 10 вересня у відповідь на заліт російських дронів на територію Польщі. Низка країн НАТО, зокрема Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія і Румунія, нещодавно теж зіткнулися з порушеннями свого повітряного простору з боку РФ.

В Альянсі пообіцяли «рішучу відповідь на нерозважливі дії Росії» та наголосили, що ці та інші «безвідповідальні кроки» РФ не зупинять союзників від їхніх зобовʼязань підтримувати Україну.

«У Росії не повинно бути ніяких сумнівів: НАТО і союзники використовуватимуть, відповідно до міжнародного права, усі необхідні військові й невійськові засоби для самозахисту і стримування всіх загроз з усіх напрямків», — йдеться в заяві.

Російські винищувачі над Естонією: що відомо

Три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин. Через це уряд Естонії ініціював консультації з НАТО за статтею 4.

Президент України Володимир Зеленський вважає вторгнення російських винищувачів у повітряний простір країни НАТО не випадковістю, а системною кампанією РФ проти Заходу, що вимагає «системної відповіді та сильних дій».

Водночас у Міністерстві оборони Росії заперечили, що їхні винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії.

На тлі цього інциденту 22 вересня Рада Безпеки ООН зібралася на екстрене засідання. Це вперше за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна просить скликати екстрене засідання Радбезу.