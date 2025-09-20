У РФ заявили, що їхні винищувачі не порушували повітряний простір Естонії

У Міністерстві оборони Росії заперечили, що ввечері 19 вересня їхні винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії.

Про це йдеться в заяві російського Міноборони.

Там кажуть, що літаки начебто перелітали з російської Карелії на аеродром у Калінінградську область, «не порушуючи при цьому кордонів інших держав».

За словами Міноборони РФ, у межах «планового перельоту» винищувачі не відхилялись від узгодженого шляху і не залітали до Естонії.

У російському відомстві наголошують, що маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані понад три кілометри від острова Вайндло.