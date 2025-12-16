До України повернули 60 громадян з окупованих територій та Росії

До України з Росії й тимчасово окупованих територій 16 грудня повернулися 60 українців. Серед них є маломобільні й ті, кого утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території РФ.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зустрівся на українсько-білоруському кордоні зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою. Також на зустрічі були присутні керівники місій Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та РФ.

Серед повернутих в Україну громадян — 56-річна жінка, яка перенесла інсульт і є маломобільною. З 2022 року вона вимушено перебувала в Росії.

Російська сторона каже про 15 повернутих з України своїх громадян.

Крім повернення людей, Україна передала Росії дві тисячі посилок з гуманітарною допомогою для українських військовополонених і листи від їхніх рідних.

Сторони домовилися про верифікацію осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та передали їхні списки. Україна також передала списки важкопоранених і важкохворих громадян.

Омбудсмани під час зустрічі обговорили питання повернення незаконно затриманих цивільних українців і засуджених у Росії українських військовополонених — їхні списки також передали.