Сімох дітей повернули на підконтрольну Україні територію

Ще семеро українських дітей, яких незаконно утримували в Росії та на тимчасово окупованих територіях, 5 грудня повернулися додому.
Про це повідомила ініціатива Bring Kids Back UA.
Серед повернутих — хлопці та дівчата від 8 до 17 років. Це діти з Херсонської та Харківської областей, а також ті, кого окупанти вивезли вглиб Росії — до Курської, Московської областей та Республіки Марій Ел.
Зокрема, додому повернулися двоє братів, яких після смерті матері відправили до російського закладу для дітей-сиріт, дитина з окупованої Херсонщини, якій погрожували інтернатом, і підліток, якого позбавили українських документів і насильно перевезли до РФ.
Дев’ятирічна дівчинка з Ізюму під час окупації міста разом із батьком потрапила під російський обстріл і дістала тяжке поранення. Окупанти вивезли її до лікарні в Бєлгороді, а потім — до дитячого центру в Московській області. Тато помер.
Повернення дітей відбулося за підтримки першої леді США Меланії Трамп.
- Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової. Україна офіційно підтвердила, що Росія викрала майже 19,5 тисячі українських дітей. Сама РФ каже, що вивезла 744 тисячі дітей. В Україну вдалося повернути лише близько 1 800. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- 3 грудня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає повернути всіх незаконно вивезених українських дітей.