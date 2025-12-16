Медіа: Польща планує скасувати особливий статус для українців після 4 березня 2026 році

Уряд Польщі підготував законопроєкт про припинення дії спеціального статусу для українських біженців, який запровадили після початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише медіа Interia з посиланням на речницю МВС країни Кароліну Галецьку.

За її словами, законопроєкт передбачає, що після 4 березня 2026 року всі українці матимуть такі самі права, як і інші мігранти в країні.

Українці, як і раніше, зможуть отримувати невідкладну медичну допомогу, але якщо їм знадобляться інші медичні послуги, то доведеться працювати та сплачувати внески. Те саме стосується і програми «800 плюс» — вона буде доступна лише для працюючих батьків.

У МВС пояснюють зміни тим, що більшість біженців вже знайшли роботу, їхні діти пішли в школи та інтегрувалися у польське середовище. Тому особливий статус для них «може створити ризик нерівного ставлення серед інших мігрантів».

При цьому законопроєкт гарантує українцям легальне перебування в Польщі щонайменше до 4 березня 2027 року — у межах тимчасового захисту або інших законних підстав, відповідно до рекомендацій Європейської комісії.

Уряд планує ухвалити законопроєкт ще до кінця цього року.