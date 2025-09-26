Президент Польщі підписав закон про продовження допомоги українським біженцям — отримати її стане важче

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про продовження допомоги українським біженцям. Також 29 вересня він подасть до Сенату два нових законопроєкти, що стосуються українців.

Про це пише «Польське радіо».

Документ продовжує легальний статус перебування українських біженців до 4 березня 2026 року, але водночас визначає нові вимоги для отримання грошової допомоги «800 плюс».

Закон посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги. Право на неї буде пов’язане з професійною активністю та навчанням дітей у польській школі. Винятком, наприклад, є батьки дітей з інвалідністю.

Закон також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування.

Керівник президентської канцелярії Збігнєв Богуцький оголосив, що підписаний документ — останній законопроєкт у спеціальній формулі допомоги, тому що «сьогодні немає жодної основи та жодної причини для продовження такого роду дій». За його словами, рішення, що містяться в цьому законі, «фактично означають кінець туризму з України за рахунок польських платників податків».

«Законопроєкт містить інформацію про конкретні пільги, які не будуть доступні громадянам України, що не працюють у Польщі, наприклад, коли йдеться про реабілітацію, програми лікування наркоманії, програми охорони здоров’я, покриття витрат на ліки, що відпускаються за рецептом, та багато-багато інших пільг, включаючи послуги з лікування катаракти та стоматологічні послуги», – сказав Богуцький.

Керівник президентського офісу оголосив, що в понеділок голові Сейму будуть подані дві законодавчі пропозиції. Одна стосується продовження терміну, після якого іноземці, зможуть подати заяву на отримання польського громадянства.

Другий законопроєкт стосуватиметься внесення змін до Кримінального кодексу та закону про Інститут національної пам’яті, «щоб переслідувати будь-кого, хто намагається або хоче поширювати ідеологію Бандери на території Республіки Польща, або хто хоче увічнити брехню про Волинь».

Що передувало

Президент Польщі Кароль Навроцький 25 серпня наклав вето на законопроєкт про виплати і безкоштовне медобслуговування для безробітних українців. Він заявив, що допомогу мають надавати лише біженцям, які зобовʼязуються працювати в Польщі.

Законопроєкт передбачав продовження тимчасового захисту для громадян України, які тікають від війни, до 4 березня 2026 року. Крім того, у ньому уточнили умови для виплати допомоги «800 плюс», щоб її могли отримувати й діти, які закінчили середню школу до досягнення 18-річчя та виконують обов’язок з навчання, відвідуючи ЗВО або кваліфікаційні професійні курси.

17 вересня Сенат Польщі підтримав оновлений законопроєкт.