Уряд розпочинає відбір кандидатів до наглядових рад енергетичних підприємств. Серед них — «Енергоатом» та «Укренерго»

У понеділок, 15 грудня, Кабінет міністрів України запустив відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Ідеться про такі підприємства:

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»;

АТ «Українські розподільні мережі»;

АТ «Оператор ринку»;

ПАТ «Центренерго»;

«Енергетична компанія України»;

НАЕК «Енергоатом»;

АТ «Укренерго»;

АТ «Укргідроенерго».

Свириденко додала, що формування нового складу наглядових рад очікується вже в січні.

Крім того, 12 грудня стартував конкурс на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз».

За словами премʼєрки, головна мета конкурсів — «забезпечити прозорість, ефективність і контроль в управлінні компаніями енергетичного сектора».