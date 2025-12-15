Уряд розпочинає відбір кандидатів до наглядових рад енергетичних підприємств. Серед них — «Енергоатом» та «Укренерго»

У понеділок, 15 грудня, Кабінет міністрів України запустив відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств.
Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.
Ідеться про такі підприємства:
- ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»;
- АТ «Українські розподільні мережі»;
- АТ «Оператор ринку»;
- ПАТ «Центренерго»;
- «Енергетична компанія України»;
- НАЕК «Енергоатом»;
- АТ «Укренерго»;
- АТ «Укргідроенерго».
Свириденко додала, що формування нового складу наглядових рад очікується вже в січні.
Крім того, 12 грудня стартував конкурс на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз».
За словами премʼєрки, головна мета конкурсів — «забезпечити прозорість, ефективність і контроль в управлінні компаніями енергетичного сектора».
- У середині листопада премʼєрка Юлія Свириденко заявила, що уряд проведе аудит всіх державних компаній. Поштовхом до цього стало розслідування корупції в «Енергоатомі». Через це 11 листопада уряд достроково розпустив наглядову раду «Енергоатому».
- На початку грудня Володимир Зеленський анонсував масове перезавантаження наглядових рад енергетичних компаній. 3 грудня більшість їхніх членів склали повноваження.
- Також президент доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести перезавантаження наглядових рад в оборонній сфері.