Уряд розпочинає відбір кандидатів до наглядових рад енергетичних підприємств. Серед них — «Енергоатом» та «Укренерго»

Світлана Кравченко
У понеділок, 15 грудня, Кабінет міністрів України запустив відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Ідеться про такі підприємства:

  • ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»;
  • АТ «Українські розподільні мережі»;
  • АТ «Оператор ринку»;
  • ПАТ «Центренерго»;
  • «Енергетична компанія України»;
  • НАЕК «Енергоатом»;
  • АТ «Укренерго»;
  • АТ «Укргідроенерго».

Свириденко додала, що формування нового складу наглядових рад очікується вже в січні.

Крім того, 12 грудня стартував конкурс на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз».

За словами премʼєрки, головна мета конкурсів — «забезпечити прозорість, ефективність і контроль в управлінні компаніями енергетичного сектора».