Після вбивства командира ХАМАС заявив, що Ізраїль зриває перемир’я

ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні угоди про припинення вогню після вбивства одного з керівників угруповання Раеда Саеда.
Про це заявив головний переговорник ХАМАС Халіл аль Хая, повідомляє Reuters.
Аль Хая підтвердив загибель Саеда у відеозверненні. За його словами, дії Ізраїлю ставлять під загрозу домовленості про перемир’я. Він закликав президента США Дональда Трампа втрутитися і змусити Ізраїль дотримуватися умов угоди.
Вбивство Саеда є найгучнішим з початку перемир’я. У центрі міста Газа відбувся масовий похорон, на який зібралися тисячі його прихильників. ХАМАС уже призначив нового відповідального за військове виробництво керівника.
Джерела в ХАМАС називають його заступником командира збройного крила угруповання. За їхніми словами, Саед раніше очолював батальйон в Газі — один з найбільших і найкраще оснащених у структурі бойовиків
Як писав Reuters, 13 грудня армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію Раеда Саеда. Країна назвала його одним з організаторів нападу 7 жовтня і другим за рангом керівником у збройному крилі ХАМАС.
За даними Ізраїлю, Саед допомагав створювати та розвивати мережу з виробництва озброєнь. За їхніми даними, він став мішенню у відповідь на атаку ХАМАС, коли були поранені два ізраїльських солдати. Тоді внаслідок вибуху автомобіля загинули п’ятеро людей, ще 25 отримали поранення.
Переговори між сторонами фактично зайшли в глухий кут. Ізраїль наполягає на повному роззброєнні ХАМАС, тоді як угруповання вимагає виведення ізраїльських військ із сектора Гази.
За даними Reuters, Ізраїль нині контролює східну частину анклаву, а ХАМАС утримує західну, більш густонаселену територію.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали із 7 жовтня 2023 року. Наприкінці травня 2025 року США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази, що включав звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців.
- 8 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу його мирного плану. Наступного дня Ізраїль схвалив перший етап мирної угоди з ХАМАС про звільнення заручників.