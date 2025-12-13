Reuters: Лукашенко пообіцяв припинити польоти повітряних куль з Білорусі до Литви

Спецпредставник президента США Джон Коул заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився припинити польоти метеозондів з його країни до Литви.

Про це він сказав у коментарі Reuters після двох днів переговорів з Лукашенком у Мінську.

«Він нещодавно погодився зробити все можливе, щоб зупинити повітряні кулі», — заявив спецпредставник Трампа.

Останніми місяцями над територією Литви регулярно фіксували повітряні кулі, запущені з території Білорусі. Їх використовують для контрабанди сигарет. Через ці інциденти в Литві неодноразово закривали аеропорт у Вільнюсі.

27 жовтня Литва тимчасово закрила кордон з Білоруссю через вторгнення повітряних куль з контрабандою, а 9 грудня із цієї ж причини по всій країні ввели надзвичайний стан.

У МВС країни регулярні атаки куль з Білорусі називають гібридними й наголошують, що вони загрожують національній безпеці Литви.

Водночас білоруський лідер вважає, що Литва перебільшує проблему. А спецпредставник президента США Коул каже, що Лукашенко «щиро намагається залагодити ситуацію».

«Він хоче нормальних стосунків зі своїми сусідами — так він мене запевняє», — сказав Коул.

Перед цим президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ситуація на кордоні Білорусі та Литви погіршується, і назвала вторгнення повітряних куль «абсолютно неприйнятною гібридною атакою» з боку Білорусі.